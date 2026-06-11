11.06.2026 14:55:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai

PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP April

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj

08:00 DE/Insolvenzen März

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

zuvor: 44,8

*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der

Mitgliedschaft mit Podiumsdiskussion in der Légion d'Honneur,

anschließend Panel

- BE/Ecofin-Treffen

- US/Börsengang SpaceX

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)

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Friedenshoffnung im Iran: ATX mit Rekordhoch -- DAX mit deutlichen Gewinnen -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen notieren im Plus. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
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