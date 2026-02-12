|
12.02.2026 14:51:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. Februar (vorläufige Fassung)
===
01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran, Reden bei
Global Perspectives Event
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis
08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar
08:00 DE/Insolvenzen November
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj
1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj
3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember
14:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Pre Close Call zum Trading Statement
am 25.03.2026
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
- IT/Länderrating Italien (Fitch)
- US/Deadline für die Verabschiedung der Finanzierungsrechnung für
das U.S. Department of Homeland Security
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 12, 2026 08:52 ET (13:52 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.