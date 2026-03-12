TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. März (vorläufige Fassung)

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*** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar

*** 08:00 GB/BIP Monat Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+0,7% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: -22,2 Mrd GBP

zuvor: -22,7 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,6% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vm/+0,5% gg Vj

08:00 DE/Insolvenzen Dezember und GJ 2025

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 4Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: -1,4% gg Vm/+1,2% gg Vj

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -1,4% gg Vm

*** 13:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,5% gg Vq

1. Veröff.: +1,4% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 56,6

*** 15:00 US/Job Openings & Labor Turnover Survey (Jolts) Januar

*** - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht

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March 12, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)