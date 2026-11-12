12.11.2026 14:34:42

TAGESVORSCHAU/Freitag, 13. November (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei

Panel des UC Berkeley Alumni Salon

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (09:45 Analystenkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

*** 07:50 TR/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei Konferenz

der türkischen Zentralbank

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

08:00 DE/Insolvenzen August

*** 08:10 LT/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote und Panel-Teilnahme

bei Konferenz der litauischen Zentralbank

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt November

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Quartal: +0,6% gg Vq/+1,2% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz September

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Navigating New Economic

Realities: Europe's Outlook in a Changing Global Landscape"

*** 18:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidneton Daly, Rede an der University of Nevada

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 08:34 ET (13:34 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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