14.08.2026 06:09:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. August

===

*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK)

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 2Q

Eurozone Arbeitslosenquote

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,2

*** 16:00 US/Lagerbestände Juni

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)

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