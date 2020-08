TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. August (vorläufige Fassung)

===

*** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli

*** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1H, Ellwangen

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Telefon-BI-PK), Lippstadt

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz),

Duisburg

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 2Q, Grünwald

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 3Q, Mannheim

07:45 DE/Aumann AG, Ergebnis 2Q, Beelen

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H, München

10:00 DE/Va-Q-Tec AG, Online-HV

10:30 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H,

Stuttgart

*** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen

Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung)

Eurozone

PROGNOSE: -12,1% gg Vq/-15,0% gg Vj

1. Veröff.: -12,1% gg Vq/-15,0% gg Vj

1. Quartal: -3,6% gg Vq/ -3,1% gg Vj

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,4% gg Vq

1. Quartal: -0,9% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +6,6% gg Vq

1. Quartal: +5,1% gg Vq

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli

PROGNOSE: +2,3% gg Vm

zuvor: +7,5% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +7,3% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli

Industrieproduktion

PROGNOSE: +2,8% gg Vm

zuvor: +5,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 70,2%

zuvor: 68,6%

*** 16:00 US/Lagerbestände Juni

PROGNOSE: -1,2% gg Vm

zuvor: -2,3% gg Vm

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

August (1. Umfrage)

PROGNOSE: 71,0

zuvor: 72,5

16:00 US/Fed, Teilnahme von Dallas-Fed-Präsident Kaplan

(2020 stimmberechtigt im FOMC) an einem Online-Event

der Dallas Friday Group

*** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur

wirtschaftlichen Lage August

*** - US/Curevac, Erstnotiz an der Nasdaq in New York

- EU/Außenminister, ao Sitzung (per Videokonferenz) zu

möglichen Sanktionen gegen Belarus

- EU/Ratingüberprüfungen für Litauen (S&P), Schweden (S&P),

Ungarn (S&P und Fitch), Irland (Moody's)

===

