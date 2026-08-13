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13.08.2026 14:44:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 14. August (vorläufige Fassung)
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*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK)
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1H (13:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 2Q
Eurozone Arbeitslosenquote
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj
1. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,0% gg Vj
1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,5% gg Vj
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) August
PROGNOSE: 54,5
zuvor: 55,2
*** 16:00 US/Lagerbestände Juni
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2026 08:45 ET (12:45 GMT)
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