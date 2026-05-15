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15.05.2026 05:59:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Mai
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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q
*** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
14:00 DE/Biontech SE, HV
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai
PROGNOSE: +7,0
zuvor: +11,0
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 75,8%
zuvor: 75,7%
- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.