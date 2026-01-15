|
15.01.2026 15:18:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Januar (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
vorläufig: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen November
*** 09:00 DE/Porsche AG, Absatzzahlen 4Q, 2025
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Absatzzahlen 4Q, 2025
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,0%
zuvor: 76,0%
*** 17:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman, Rede zu Outlook for the
Economy and Monetary Policy
*** 21:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu Economic Outlook
and Monetary Policy Implementation
- BR/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Treffen mit Brasiliens
Präsident Lula da Silva
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
January 15, 2026 09:19 ET (14:19 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.