|
16.10.2026 06:05:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober
===
*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
(mit Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 05:30 TH/Fed-Chairman Warsh, Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
Eurozone
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,5%
zuvor: 76,3%"
*** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober),
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.