16.04.2026 17:01:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. April (vorläufige Fassung)

===

*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik der Piloten bei Lufthansa,

Cargo und Cityline (bis 23:59)

01:30 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Dinner mit ausgewählten Europäischen

Ministern und hochrangigen Repräsentanten Europäischer Institutionen

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Baugenehmigungen Februar

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar

*** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz

17:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede beim UC Berkeley's Fisher Center

for Real Estate & Urban Economics' Spring 2026 Policy Advisory Board Meeting

20:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Gedenkvorlesung für David Kaserman

- US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 11:02 ET (15:02 GMT)

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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
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