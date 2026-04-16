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16.04.2026 17:01:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. April (vorläufige Fassung)
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*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik der Piloten bei Lufthansa,
Cargo und Cityline (bis 23:59)
01:30 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva, Dinner mit ausgewählten Europäischen
Ministern und hochrangigen Repräsentanten Europäischer Institutionen
07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Baugenehmigungen Februar
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar
*** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz
17:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Rede beim UC Berkeley's Fisher Center
for Real Estate & Urban Economics' Spring 2026 Policy Advisory Board Meeting
20:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Gedenkvorlesung für David Kaserman
- US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2026 11:02 ET (15:02 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.