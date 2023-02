TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Februar (vorläufige Fassung)

===

00:15 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht

stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Treffen des Financial

Executives International Northeast Ohio Chapter

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK;

14:30 Analysten-Telefonkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis

07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK;

10:15 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten;

11:30 Medien-Telefonkonferenz)

07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Januar

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe

Dezember

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: -3,0% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm/+21,6% gg Vj

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe

08:30 DE/Sartorius AG, Geschäftsbericht 2022

09:00 DE/Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Paneldiskussion mit

Bill Gates , EU-Kommissarin Urpilainen und Ifo-Präsident Fuest

zum Thema "A Geoeconomic Watershed Moment - What is needed for

New Partnerships between Europe and Africa?", München

*** 10:00 EU/EZB, Jahrestagung, PK zum Global Financial Stability Report

(GFSR) Dezember

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Dezember

11:30 DE/Regierungs-PK

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: -0.1% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt

im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Rosslyn Business Improvement

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

*** 22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der

Deutschen Börse durch die Löschung der Linde plc am 27. Februar

aus dem DAX

- Streiks an den Flughäfen Frankfurt, München, Stuttgart, Hamburg,

Dortmund, Hannover und Bremen

- DE/Beginn der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz (u.a. Rede

von Bundeskanzler Scholz mit anschließender Diskussionsrunde)

- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen

- EU/Ratingüberprüfung für Baden-Württemberg (Moody's); Bayern (Moody's);

Berlin (Moody's); Brandenburg (Moody's); Estland (S&P); Estland (S&P);

Finnland (Fitch); Moldawien (Moody's); Nordrhein-Westfalen (Moody's);

Polen (S&P); Sachsen-Anhalt (Moody's); Schweiz (Moody's);

Serbien (Fitch); Slowakei (Fitch);

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2023 08:26 ET (13:26 GMT)