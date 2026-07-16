16.07.2026 15:30:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Juli (vorläufige Fassung)

===

01:00 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Rede bei Event im Stanford Institute for

Economic Policy Research

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai

08:00 DE/Baugenehmigungen Mai

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Mai

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu digitalem Euro

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni

Baubeginne

PROGNOSE: +11,3% gg Vm

zuvor: -15,4% g Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

Importpreise

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,2%

zuvor: 76,2%

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 49,5

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren im Freitagshandel abwärts. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen