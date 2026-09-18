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18.09.2026 06:05:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. September 2026
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August
Verbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,8% gg Vj
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,3% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni
*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August
12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen
Treffen von Eurogruppe und Ecofin
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,4%
zuvor: 76,3%
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
- BE/Treffen der Eurogruppe
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/brb/rio
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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