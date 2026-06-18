18.06.2026 16:01:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Mai

PROGNOSE: +1,4% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

*** 09:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Natixis-Konferenz

- IT/Unicredit, Veröffentlichung erster Ergebnisse des

Übernahmeangebots für die Commerzbank

- BE/EU-Gipfel

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 10:02 ET (14:02 GMT)

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Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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