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18.06.2026 16:01:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Mai
PROGNOSE: +1,4% gg Vj
zuvor: +1,4% gg Vj
07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vm/+1,7% gg Vj
*** 09:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Natixis-Konferenz
- IT/Unicredit, Veröffentlichung erster Ergebnisse des
Übernahmeangebots für die Commerzbank
- BE/EU-Gipfel
- EU/Eurex: Großer Verfalltermin
- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 10:02 ET (14:02 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.