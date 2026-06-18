TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Juni (vorläufige Fassung)

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Mai

PROGNOSE: +1,4% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

*** 09:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Natixis-Konferenz

- IT/Unicredit, Veröffentlichung erster Ergebnisse des

Übernahmeangebots für die Commerzbank

- BE/ EU-Gipfel

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 18, 2026 10:02 ET (14:02 GMT)