TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. November (vorläufige Fassung)

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht

November mit Entwicklung der Steuereinnahmen

07:15 DE/Gesco AG, Ergebnis 9 Monate, Wuppertal

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q

PROGNOSE: 7,9%

2. Quartal: 8,0%

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +1,3% gg Vm/+15,6% gg Vj

zuvor: +2,3% gg Vm/+14,2% gg Vj

08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe September

*** 09:00 DE/Frankfurt European Banking Congress (EBC),

u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:30),

Deutsche-Bank-Chef Sewing und

Bundesbank-Präsident Weidmann (14:00)

09:30 DE/Bundesrat, Sondersitzung zu Änderungen

am Bundesinfektionsschutzgesetz, Berlin

10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und

RKI-Präsident Wieler, PK zur "Corona-Lage",

Berlin

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September

11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatement

vor Gespräch mit Nato-Generalsekretär

Stoltenberg, Berlin

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

16:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller

(stimmberechtigt im FOMC) beim Center

for Financial Stability, New York

18:15 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneur

Clarida (stimmberechtigt im FOMC) auf der

Asia Economic Policy Conference der

Federal Reserve Bank of San Francisco

19:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei

Hessischem Europaempfang

"Die Zukunft Europas", Bad Nauheim

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für

die öffentlichen Banken in Deutschland,

Frankfurt

- DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für

Aktienindex-Optionen

- DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q,

Stühlingen

- EU/Ratingüberprüfungen für

Griechenland (Moody's), Malta (Fitch),

Schweiz (Fitch), Slowakei (S&P)

