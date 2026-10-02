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02.10.2026 06:26:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,4% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vj
*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen
Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic,
14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September
Eurozone
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: + 84.000 gg Vm
zuvor: +162.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,1%
zuvor: 4,1%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der
Kaufmannschaft zu Rostock
DE/Generalversammlung des Sytsemrisikorats ESRB
*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu
"Macroeconomic Implications of Migration"
*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q
- CN/Börsenfeiertag: China
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 02, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)
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