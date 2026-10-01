01.10.2026 15:52:42

TAGESVORSCHAU/Freitag, 2. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio September

Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel

PROGNOSE: +2,4% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vj

*** 09:30 DE/EZB-Ratsmitglied Rehn, Rede bei Konferenz anlässlich des 15-jährigen

Bestehens des ESRB (10:15 Panel mit Esma-Chefin Ross, 13:30 Keynote Vujcic,

14:15 Panel mit EZB-Bankenaufsichtschefin Buch)

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) September

Eurozone

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten September

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: + 84.000 gg Vm

zuvor: +162.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,1%

zuvor: 4,1%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

*** 21:35 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei der Jahresköste der

Kaufmannschaft zu Rostock

DE/Generalversammlung des Sytsemrisikorats ESRB

*** - US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Workshop zu

"Macroeconomic Implications of Migration"

*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 3Q

- CN/Börsenfeiertag: China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2026 09:53 ET (13:53 GMT)

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