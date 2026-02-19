|
19.02.2026 14:48:42
TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Februar (vorläufige Fassung)
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: +2,0% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des
Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026
*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 48,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,6
zuvor: 49,1
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 51,1
zuvor: 51,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,4
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,3
zuvor: 52,1
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,1
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 51,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 49,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,3
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 53,7
zuvor: 54,0
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 51,7
zuvor: 51,8
*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,5% gg Vq
3. Quartal: +4,4% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,7% gg Vq
3. Quartal: +3,8% gg Vq
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 52,7
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Februar
PROGNOSE: 53,0
zuvor: 52,4
*** 15:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Diskussion mit Chefredakteur
des Birmingham Business Journal
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar
PROGNOSE: 57,3
1. Umfrage: 57,3
zuvor: 56,4
*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 21:30 US/St.-Louis-Fed-Präsdeint Musalem, Interview auf Fox News
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der
Referenzsätze für Bankkredite (LPR)
- CY/Abschluss des informellen Treffens der
EU-Handelsminister (seit 19. Februar)
- Börsenfeiertag: China
