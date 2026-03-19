19.03.2026 15:53:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. März (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,3% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/-3,0% gg Vj

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar

10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar

*** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu

"Aktuelle Wirtschaftsperspektiven für Deutschland"

- DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(14:30 Earnings-Call)

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzzinsen für Bankkredite (LPR)

*** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- BE/EU-Gipfel (Ende)

- DE/Vincorion SE, Erstnotiz

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 10:53 ET (14:53 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:39 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen schwächer -- Wall Street mit negativem Handelsschluss -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische und der deutsche Leitindex bewegten sich im Minus. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen