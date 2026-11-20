|
20.11.2026 06:12:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. November
===
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober
Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,1% gg Vj
*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung
der Referenzsätze für Unternehmenskredite
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,4% gg Vj
zuvor: +1,9% gg Vm/+6,7% gg Vj
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November
PROGNOSE: 102
zuvor: 105
*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week
(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,
15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht
bei JP Morgan Financials Conference
*** 14:25 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei College Fed Challenge Finals
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November
PROGNOSE: -18,4
zuvor: -17,9
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November
PROGNOSE: 51,5
1. Umfrage: 51,0
zuvor: 48,0
*** 18:15 CI/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Jahreskonferenz
der chilenischen Zentralbank
*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.