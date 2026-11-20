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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober

Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,1% gg Vj

*** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung

der Referenzsätze für Unternehmenskredite

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,4% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+6,7% gg Vj

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November

PROGNOSE: 102

zuvor: 105

*** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week

(9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel,

15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil)

*** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht

bei JP Morgan Financials Conference

*** 14:25 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei College Fed Challenge Finals

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November

PROGNOSE: -18,4

zuvor: -17,9

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November

PROGNOSE: 51,5

1. Umfrage: 51,0

zuvor: 48,0

*** 18:15 CI/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Jahreskonferenz

der chilenischen Zentralbank

*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede

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November 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)