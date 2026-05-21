21.05.2026 15:18:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. Mai (vorläufige Fassung)
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vj
*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des
2026 Asian Monetary Policy Forum
05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis
07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis
(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
1. Veröff.: +0,3% gg Vq
4.Quartal: +0,2% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,3% gg Vj
1. Veröff.: +0,3% gg Vj
4.Quartal: +0,4% gg Vj
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni
PROGNOSE: k. A.
zuvor: -33,3
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März
08:00 DE/Insolvenzen Februar
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai
PROGNOSE: 94
zuvor: 94
09:55 MX/Präsidentin der EU Kommission, von der Leyen, und Präsident des
Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin,
Sheinbaum, beim EU-Mexiko Gipfeltreffen
*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai
PROGNOSE: 84,1
zuvor: 84,4
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 85,0
zuvor: 85,4
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 83,8
zuvor: 83,3
11:00 DE/Dürr AG, HV
*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 7,7%
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai
PROGNOSE: 48,2
1. Umfrage: 48,2
zuvor: 49,8
16:00 DE/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of Finance &
Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy"
- CY/Beginn des informellen ECOFIN Meeting der EU Finanzminister
(bis 23.5.)
- DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang)
GJ 2025
- EU/Treffen der Eurogruppe
- US/Präsident Trump, Vereidigung von Kevin Warsh zum neuen
Fed-Vorsitzenden
- Verkürzter US-Anleihehandel
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 09:19 ET (13:19 GMT)
