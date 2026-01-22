TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Dezember

Kernverbraucherpreise

PROGNOSE: +2,4% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar

PROGNOSE: 99,0

zuvor: 99,0

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 50,0

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,7

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,3

zuvor: 51,3

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 49,2

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,4

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 50,6

*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu

"The Global Economic Outlook"

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,5

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 52,1

zuvor: 51,8

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 54,0

zuvor: 52,9

- IT/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Italiens Premierministerin Meloni

===

