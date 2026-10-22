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22.10.2026 13:54:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit, September
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz, September
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 50,9
zuvor: 51,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,8
zuvor: 51,1
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,6
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 53,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 53,9
*** 09:30 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 52,8
zuvor: 53,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 52,6
zuvor: 52,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 52,8
zuvor: 53,1
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 52,1
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 51,8
zuvor: 51,9
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 58,0
zuvor: 58,8
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 55,3
zuvor: 55,9
*** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei
International Festival of Economics
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober
PROGNOSE: 46,3
1. Umfrage: 46,3
zuvor: 48,1
*** - FR/Länderrating Frankreich (Moody's)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)
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