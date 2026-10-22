TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober (vorläufige Fassung)

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit, September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz, September

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 51,1

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,6

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

*** 09:30 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 53,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 53,1

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,1

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,9

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 58,8

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 55,9

*** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei

International Festival of Economics

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 46,3

1. Umfrage: 46,3

zuvor: 48,1

*** - FR/Länderrating Frankreich (Moody's)

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October 22, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)