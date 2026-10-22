22.10.2026 13:54:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit, September

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 3Q (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 3Q (9:30 Telefonkonferenz)

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 3Q

*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz, September

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz August

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 51,1

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,6

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,9

*** 09:30 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 53,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,6

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 53,1

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 52,1

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,8

zuvor: 51,9

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 3Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 58,8

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 55,9

*** 16:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat bei

International Festival of Economics

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 46,3

1. Umfrage: 46,3

zuvor: 48,1

*** - FR/Länderrating Frankreich (Moody's)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 07:55 ET (11:55 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
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