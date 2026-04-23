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23.04.2026 14:57:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. April (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise März
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,6% gg Vj
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)
07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: -0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Februar
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April
PROGNOSE: 87,5
zuvor: 89,0
*** 10:00 DE/Bayer AG, HV
*** 10:00 DE/Merck KGaA, HV
10:00 DE/Grenke AG, HV
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April
PROGNOSE: 85,5
zuvor: 86,4
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 85,6
zuvor: 86,7
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 85,3
zuvor: 86,0
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q
*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex April
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April
PROGNOSE: 48,6
1. Umfrage: 47,6
zuvor: 53,3
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 23, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.