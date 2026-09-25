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25.09.2026 06:06:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. September
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*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober
PROGNOSE: -27,2
zuvor: -26,6
08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,5% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
PROGNOSE: 47,8
vorläufig: 1. Umfrage: 47,8
zuvor: 51,7
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz der
Cleveland Fed und der EZB
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
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