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24.09.2026 15:10:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. September (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober
PROGNOSE: -27,2
zuvor: -26,6
08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,5% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September
PROGNOSE: 47,8
vorläufig: 1. Umfrage: 47,8
zuvor: 51,7
*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz der
Cleveland Fed und der EZB
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 09:10 ET (13:10 GMT)
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