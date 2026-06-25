25.06.2026 15:59:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Juni (vorläufige Fassung)

===

00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on

Global Affairs

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni

Verbraucherpreise ex Nahrung

PROHNOSE: +1,6% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vj

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

*** 14:30 US/Index der Frühindikatoren Mai

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 44,8

- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von

Castlelake

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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