26.02.2026 15:11:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. Februar (vorläufige Fassung)
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Februar
Kernverbraucherpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,0% gg Vj
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
06:55 DE/Alzchem Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz, 10:30 BI-PK)
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Telefonkonferenz)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar
Importpreise
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-2,8% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/-2,3% gg Vj
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 4Q und Gesamtjahr
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
PROGNOSE: +0,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vj
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 09:00 CH/BIP 4Q
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vq
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
HVPI
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: unv. gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, HV
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachen Februar
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Februar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 54,0
*** 16:00 US/Bauausgaben November/Dezember
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
Oktober: +0,5% gg Vm
*** 17:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB-Veranstaltung
*** 21:30 US/Präsident Trump, Rede im Hafen von Corpus Christi
