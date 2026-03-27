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27.03.2026 05:59:43
TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. März (vorläufige Fassung)
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00:10 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event "Conversation with
Governor Michael S. Barr"
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Februar
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: +1,8% gg Vm
08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März
HVPI
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +2,5% gg Vj
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage
*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz
14:30 BE/Treffen der Eurogruppe,
*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März
PROGNOSE: 54,0
1. Umfrage: 55,5
zuvor: 56,6
*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Universität Zürich
*** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of
Dallas Global Perspectives Event
- Treffen der Eurogruppe
- GB/Sitzung des Ausschusses für Finanzpolitik mit
Bank of England Gouverneur, Bailey
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
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