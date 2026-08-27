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27.08.2026 15:00:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. August (vorläufige Fassung)
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio August
Verbraucherpreise ohne Nahrung
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +1,9% gg Vj
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli
Importpreise
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+7,1% gg Vj
zuvor: -0,7% gg Vm/+6,1% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: +2,4% gg Vj
zuvor: +2,1% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +2,7% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August
HVPI
PROGNOSE: +4,4% gg Vj
zuvor: +3,9% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: +6.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 97,5
zuvor: 97,2
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -5,8
zuvor: -6,1
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -15,5
Vorabschätzung: -15,5
zuvor: -15,9
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August
*** 14:30 CA/BIP 2Q
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August
PROGNOSE: 58,0
zuvor: 57,6
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, Keynote bei geldpolitischem Symposium in
Jackson Hole
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August
PROGNOSE: 51,0
1. Umfrage: 51,0
zuvor: 55,2
18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel bei geldpolitischem
Symposium in Jackson Hole
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)
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