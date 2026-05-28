28.05.2026 16:12:40
TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. Mai (vorläufige Fassung)
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai
Kernverbraucherpreise ex Nahrung
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,5% gg Vj
*** 01:50 JP/Industrieproduktion April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April
Importpreise
PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj
zuvor: +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 08:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Quartalsbericht 1Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April
PROGNOSE: -0,3% gg Vm*
zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +3,5% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +20.000
vorläufig: +20.000
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai
10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der
Banca d'Italia
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj
15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der
Handelskammer Southern New Jersey
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai
PROGNOSE: 50,8
zuvor: 49,2
- US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim
Reagan National Economic Forum
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 28, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)
