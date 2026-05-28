28.05.2026 16:12:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. Mai (vorläufige Fassung)

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Mai

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,5% gg Vj

*** 01:50 JP/Industrieproduktion April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+5,2% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Geschäftsbericht

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Quartalsbericht 1Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch April

PROGNOSE: -0,3% gg Vm*

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,5% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

vorläufig: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,5% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +20.000

vorläufig: +20.000

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Mai

10:30 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Präsentation des Jahresreports der

Banca d'Italia

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A. gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

15:15 US/Fed-Philadelphia-Präsidentin Paulson, Rede beim Event der

Handelskammer Southern New Jersey

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 49,2

- US/Finanzminister Bessent und SEC-Chef Atkins, Reden beim

Reagan National Economic Forum

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2026 10:13 ET (14:13 GMT)

