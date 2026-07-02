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02.07.2026 14:30:15
TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 49,4
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 47,4
zuvor: 44,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 47,6
zuvor: 44,9
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 46,8
zuvor: 48,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,0
zuvor: 48,8
10:00 DE/Einhell Germany AG, HV
10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,9
zuvor: 47,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 49,5
zuvor: 48,5
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei
26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 48,7
1. Veröff.: 48,7
zuvor: 49,3
*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & Monetary
Policy: Is the Line Starting to Blur"
*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot
- US/Börsenfeiertag: USA
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- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konnsensprognose erstellt
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.