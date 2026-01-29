29.01.2026 15:15:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: -0,4% gg Vj

zuvor: -2,7% gg Vm

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis

(09:30 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

3. Quartal: +0,5% gg Vq

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember

*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj

3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

HVPI

PROGNOSE: +2,6% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: +3.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4. Quartal: 0,0 gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3 gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar

PROGNOSE: 44,0

zuvor: 43,5

19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der

University of Arkansas

*** - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur

Vermeidung eines Shutdown läuft ab

*** - Länderrating Japan (Scope)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 09:15 ET (14:15 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:05 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen