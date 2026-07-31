31.07.2026 05:59:47

TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Juli

===

*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H

*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H, (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: -1.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +2,7% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

zuvor: +0,9% gg Vq

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli

PROGNOSE: 55,7

zuvor: 56,7

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 54,4

zuvor: 49,5

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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