30.10.2025 15:52:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Oktober (vorläufige Fassung)
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober
*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +1,1% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,9% gg Vj
zuvor: -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj
*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober
PROGNOSE: +1,5% gg Vj
zuvor: +1,6% gg Vj
*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q
*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:30 CA/BIP 3Q
*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober
PROGNOSE: 42,0
zuvor: 40,6
- SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt
