TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Oktober (vorläufige Fassung)

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) Oktober

*** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) Oktober

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz September

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/-1,5% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +1,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vj

zuvor: -1,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter Großunternehmen

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +1,5% gg Vj

zuvor: +1,6% gg Vj

*** 11:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q

*** 11:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 CA/BIP 3Q

*** 14:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober

PROGNOSE: 42,0

zuvor: 40,6

- SE/Börsenhandel in Schweden verkürzt

