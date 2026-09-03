03.09.2026 16:45:41

TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +3,1% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni

08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli

09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European

Central Bank"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +53.000 gg Vm

zuvor: -23.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,1%

zuvor: 4,1%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)

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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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