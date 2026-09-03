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03.09.2026 16:45:41
TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +3,1% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni
08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European
Central Bank"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +53.000 gg Vm
zuvor: -23.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,1%
zuvor: 4,1%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.