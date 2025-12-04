TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Oktober

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 11:00 CH/Swiss Re Group, Strategie-Update

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj

2. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 12:30 DE/Bundestag, Abstimmung über das Rentenpaket, Berlin

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,0

*** 16:00 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** - NL/Airbus SE, Flugzeug-Auslieferungen November

*** - EU/Länderrating Deutschland (S&P)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

