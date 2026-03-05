|
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. März (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar
saisonbereinigt
PROGNOSE: -4,0% gg Vm
zuvor: +7,8% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 4Q
Eurozone Arbeitslosenquote
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj
2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj
3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj
*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano für
Studenten von Renzo Piano
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +50.000 gg Vm
zuvor: +130.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
14:30 EU/Mitglied des EZB Direktoriums, Cipollone, Präsentation bei Meeting
des European Banking Federation Executive Committee
*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business'
Policy Forum
19:20 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede bei Event
"Springfield Regional Chamber Outlook 2026"
- CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)
