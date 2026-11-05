TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November (vorläufige Fassung)

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*** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel

*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q

(13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

*** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q

*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

EZB-Geldmarktkonferenz

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +59.000 gg Vm

zuvor: +29.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei

Greater St. Louis, Inc Event

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 48,0

*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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November 05, 2026 08:00 ET (13:00 GMT)