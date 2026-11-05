|
05.11.2026 14:02:03
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November (vorläufige Fassung)
===
*** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel
*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q
(13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q
(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +2,0% gg Vm
*** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q
*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei
EZB-Geldmarktkonferenz
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +59.000 gg Vm
zuvor: +29.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,2%
zuvor: 4,2%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei
Greater St. Louis, Inc Event
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November
PROGNOSE: 47,5
zuvor: 48,0
*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 08:00 ET (13:00 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.