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07.05.2026 16:19:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung)
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*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis
*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030
(09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK)
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz März
kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +19,8 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +3,6% gg Vm
Importe
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +4,7% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm"
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis
*** 09:00 ES/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des
LatAm Economic Forum des Banco de Espana
*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei
XII Foro Megatendencias organised by el Economista
10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV
10:00 DE/Siltronic AG, HV
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
11:45 SG/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "Tokenisierung and Implications
for the Financial System"
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +55.000 gg Vm
zuvor: +178.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai
PROGNOSE: 49,7
zuvor: 49,8
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl
*** 18:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Strukturelle Herausforderungen
der deutschen Wirtschaft"
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 07, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.