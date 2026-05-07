TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung)

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*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030

(09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz März

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +19,8 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,6% gg Vm

Importe

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +4,7% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm"

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

*** 09:00 ES/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des

LatAm Economic Forum des Banco de Espana

*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei

XII Foro Megatendencias organised by el Economista

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

11:45 SG/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "Tokenisierung and Implications

for the Financial System"

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +55.000 gg Vm

zuvor: +178.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,8

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl

*** 18:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Strukturelle Herausforderungen

der deutschen Wirtschaft"

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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May 07, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)