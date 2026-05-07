07.05.2026 16:19:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. Mai (vorläufige Fassung)

===

*** 05:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:45 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q und Strategie bis 2030

(09:00 Analystenkonferenz; 10:45 PK)

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q (10:30 PK)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz März

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +19,8 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,6% gg Vm

Importe

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +4,7% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm"

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

*** 09:00 ES/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des

LatAm Economic Forum des Banco de Espana

*** 09:05 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Fireside Chat bei

XII Foro Megatendencias organised by el Economista

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/Siltronic AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

11:45 SG/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "Tokenisierung and Implications

for the Financial System"

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +55.000 gg Vm

zuvor: +178.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,8

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Reinoldimahl

*** 18:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Strukturelle Herausforderungen

der deutschen Wirtschaft"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 07, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)

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ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
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