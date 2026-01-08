TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Januar (vorläufige Fassung)

08.01.2026 13:29:43

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: -2,0% gg Vj

zuvor: -2,2% gg Vj

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Handelsbilanz November

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +16,9 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Importe

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -1,2% gg Vm

*** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober

*** 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Dezember

*** 08:45 FR/Industrieproduktion November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 13:45 DK/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Konferenz

"The Danish Economy in a Changing World"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +73.000 gg Vm

zuvor: +64.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,5%

zuvor: 4,6%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September

Baubeginne

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

August: -8,5% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +2,1% gg Vm

August: -3,7% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober

PROGNOSE: 52,0

Baubeginne

PROGNOSE: 1,33 Mio

zuvor: k.A.

Baugenehmigungen

PROGNOSE: 1,34 Mio

zuvor: k.A.

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 53,3

