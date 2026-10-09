09.10.2026 06:12:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober 2026

===

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

- KR/Börsenfeiertag: Korea

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August

08:00 DE/Inlandstourismus August

08:00 DE/Insolvenzen Juli

*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem

11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis

*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop zu Algo-trading & DeFi

Algorithmic Trading, Decentralized Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets

12:30 US/Delta Airlines Inc, Ergebnis 3Q

*** 15:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Kansas City Economic Outlook Event

*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung der OeNB

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,1

- BE/Ecofin-Treffen

- CN/Fortsetzung der Handelsgespräche China-EU (seit 8. Oktober)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)

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US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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