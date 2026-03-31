31.03.2026 15:50:40

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. April (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q

Diffusionsindex Großunternehmen

PROGNOSE: 17

zuvor: 15

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 50,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 50,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 50,9

*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV

*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute,

(10:00 PK)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 50,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,4

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 51,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,1%

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro

*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag

14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in

American Enterprise Institute

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +39.000 Stellen

zuvor: +63.000 Stellen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 51,2

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 52,1

zuvor: 52,4

*** 16:00 US/Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

- Verkürzter Handel in Norwegen

===

* keine Konsensprognose, da Analysten nur selten das Ergebnis der zweiten

Umfrage prognostizieren

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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