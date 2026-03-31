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31.03.2026 15:50:40
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. April (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q
Diffusionsindex Großunternehmen
PROGNOSE: 17
zuvor: 15
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 50,9
zuvor: 50,6
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,2
zuvor: 50,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 50,9
*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute,
(10:00 PK)
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 50,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 51,4
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 51,7
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,1%
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro
*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag
14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in
American Enterprise Institute
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +39.000 Stellen
zuvor: +63.000 Stellen
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,4
1. Veröff.: 52,4
zuvor: 51,2
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 52,1
zuvor: 52,4
*** 16:00 US/Lagerbestände Januar
PROGNOSE: +0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
- Verkürzter Handel in Norwegen
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* keine Konsensprognose, da Analysten nur selten das Ergebnis der zweiten
Umfrage prognostizieren
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)
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Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.