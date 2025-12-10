|
10.12.2025 06:01:44
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise November
PROGNOSE: -2,0% gg Vj
zuvor: -2,1% gg Vj
*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von
Artikel-4-Konsultationen
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz
*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft
von Euro und Dollar
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
PROGNOSE: +0,9% gg Vq
2. Quartal: +0,9% gg Vq
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: 2,25%
zuvor: 2,25%
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell)
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,75% bis 4,00%
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q
*** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 10, 2025 00:02 ET (05:02 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.