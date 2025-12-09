TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise November

PROGNOSE: -2,0% gg Vj

zuvor: -2,1% gg Vj

*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von

Artikel-4-Konsultationen

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz

*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft

von Euro und Dollar

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

2. Quartal: +0,9% gg Vq

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell)

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,75% bis 4,00%

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

*** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy

===

