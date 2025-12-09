|
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember (vorläufige Fassung)
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise November
PROGNOSE: -2,0% gg Vj
zuvor: -2,1% gg Vj
*** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von
Artikel-4-Konsultationen
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz
*** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft
von Euro und Dollar
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q
PROGNOSE: +0,9% gg Vq
2. Quartal: +0,9% gg Vq
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: 2,25%
zuvor: 2,25%
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung
Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell)
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,75% bis 4,00%
*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q
22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q
*** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/hab/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 09:22 ET (14:22 GMT)
