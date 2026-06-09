TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni (vorläufige Fassung)

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*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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June 09, 2026 10:21 ET (14:21 GMT)