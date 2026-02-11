|
11.02.2026 05:59:42
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Februar
===
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: +0,4% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vj
*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Januar
PROGNOSE: -1,5% gg Vj
zuvor: -1,9% gg Vj
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
(09:00 PK und Analystenkonferenz)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q
07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im
Volumen von 1,5 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Finanzziele 2026/27
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +55.000 gg Vm
zuvor: +50.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,4%
zuvor: 4,4%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj
16:10 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede vor Economic Forum von
Albuquerque
16:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Winter Financial Services
Conference von Keefe, Bruyette & Woods
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu
"AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis
(18:30 Analystenkonferenz)
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis
22:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Event an John Glenn
College of Public Affairs
*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q
*** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und
Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorlesung in Estonian Business School
zu Geldpolitik
- US/SEC-Vorsitzender Atkins bei Ausschuss für
Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses
- US/US-Präsident Trump, Treffen mit Israels Premierminister Netanjahu
- JP/Börsenfeiertag Japan
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
