TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. Februar (vorläufige Fassung)

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vj

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: -1,5% gg Vj

zuvor: -1,9% gg Vj

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 BI-PK)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

(09:00 PK und Analystenkonferenz)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025

*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im

Volumen von 1,5 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Finanzziele 2026/27

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +55.000 gg Vm

zuvor: +50.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,4%

zuvor: 4,4%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

16:10 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede vor Economic Forum von

Albuquerque

16:15 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Winter Financial Services

Conference von Keefe, Bruyette & Woods

*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops zu

"AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

(18:30 Analystenkonferenz)

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis

*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen

Akademie der Wissenschaften

*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis

22:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Event an John Glenn

College of Public Affairs

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

*** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und

Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorlesung in Estonian Business School

zu Geldpolitik

- US/SEC-Vorsitzender Atkins bei Ausschuss für

Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses

- US/ US-Präsident Trump, Treffen mit Israels Premierminister Netanjahu

- JP/Börsenfeiertag Japan

