TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. März (vorläufige Fassung)

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 BI-PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis

(9:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK)

*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)

08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

08:00 DE/Inlandstourismus Januar

09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Kamingespräch im Rahmen des

Events "Encuentro del Sector Financiero"

10:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzausschuss

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

*** 13:30 US/Realeinkommen Februar

*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of

Finance and Management

*** - US/US-Präsident Trump, Rede zur Wirtschaftslage

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

